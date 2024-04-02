Блогеры отправились в автопутешествие в сердце Сибири

Группа блогеров отправилась в автопутешествие по Байкало-Амурской магистрали, начав свой маршрут с Тайшета и заканчивая Советской Гаванью.

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Планируется пройти более 4,3 тысяч километров, изучая маршрут, культурные и природные достопримечательности, а также промышленные объекты. Участники экспедиции оставят свои впечатления и заметки в специальном чек-листе, а также оценят инфраструктуру для туристов. В результате экспедиции будет составлен полноценный маршрут с комментариями опытных путешественников.

Целью экспедиции является изучение местности, сбор рекомендаций для развития маршрута, а также личное погружение в атмосферу мест и общение с местными жителями.

Экспедиция проводится в рамках проекта «БАМ туристический», инициированного после подписания меморандума о развитии туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали на Восточном экономическом форуме. Проект получил поддержку Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики России и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), а также включает в себя участие ряда регионов.

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