Введение курортного сбора в Санкт-Петербурге породило обсуждение и осуждение

Курортный сбор, начавший действовать в Санкт-Петербурге с 1 апреля, платят только те, кто заселяется в гостиницы, апарт-отели и хостелы. То есть туристы, которые приезжают в Северную столицу и живут в посуточно арендованных квартирах, курортный сбор не платят. Не говоря уже о жителях Ленобласти, которые ездят в Петербург на работу. Но и для туристов есть исключения. Разные категории льготников и дети до 18 лет курортный сбор тоже не платят. Со всех остальных туристов Петербург берет по максимуму.

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В России курортный сбор не может быть выше 100 рублей в сутки. И, например, в Сочи он составляет 50 рублей за день проживания, а в Анапе, Геленджике, Ейске и ряде других населенных пунктов Краснодарского края — всего 30 рублей. Курортный сбор с туристов взимают также в некоторых городах Ставрополья и Алтайского края — от 50 до 100 рублей. Эти деньги идут на строительство и благоустройство курортной инфраструктуры: отелей, санаториев, пляжей, парков, спортивных площадок и других объектов. Из конкретных примеров — лавочки на набережной в Сочи, на которых написано, что их поставили за счет курортного сбора.

Отельеры Санкт-Петербурга по-разному отнеслись к этой новелле. Кто-то считает, что это правильно. Кто-то говорит о несправедливости — почему турист в отеле должен платить, а тот, кто снимает квартиру, нет? Кому-то все равно. Но многие пока просто не понимают, как его собирать и кому предавать. Продолжает президент Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев:

Владимир Васильев президент Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга

«Сейчас очень много сложностей с тем, как перечислять, куда перечислять, как расчет вести. На сайт Российской гостиничной ассоциации поступают непрерывные вопросы, как сосчитать. С точки зрения технологии взимания по-прежнему неразбериха».

По словам руководителя отеля «Фламинго» в Краснодарском крае Ирины Фоменко, изначально похожие вопросы волновали и сочинских отельеров, но со временем чиновники им все объяснили. Туристы поначалу тоже жаловались, но быстро привыкли, и теперь конфликтов почти не возникает, рассказывает Ирина Фоменко:

Ирина Фоменко руководитель отеля «Фламинго» в Краснодарском крае

«Абсолютно спокойно гости относятся. Есть категория гостей, которые начинают [конфликтовать], это люди, которые привыкли возмущаться. Но за год такое бывает буквально один-два раза, когда гости возмущаются и отказываются платить курортный сбор, они имеют на это право. В этом случае пишется отказ. Либо мы формируем акт о том, что гости отказались платить курортный сбор. Мы не имеем права принудить, вызывать полицию или не заселить в средства размещения. Большинство же гостей — наверное, 99% — абсолютно спокойно к этому относятся».

Правда, штраф за это все же предусмотрен. В Краснодарском крае — от 500 до 2000 рублей. А в Ставрополье — от 3,5 тысячи до 4 тысяч. В пересчете на курортный сбор это от десяти до 40 дней проживания в зависимости от региона. С возможностью посидеть на новых лавочках на набережной.