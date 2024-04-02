Открываем туристический сезон: какие музеи станут популярными этой весной

Весной – особенно на майские праздники – музейные сотрудники отмечают рост посещаемости музеев по всей стране. В этом году многие учреждения будут удивлять посетителей интерактивной экспозицией, аудиогидами и обновленными пространствами для проведения мероприятий. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется по решению Президента. Петергоф и Эрмитаж в Санкт-Петербурге и музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде стали самыми посещаемыми музеями за прошлый год. Однако региональные площадки смело заявляют: интересные культурные объекты есть по всей стране. В Забайкальском крае особенно гордятся краевым художественным музеем. Благодаря нацпроекту «Культура» там появилась комната виртуальной реальности. Теперь посетители музея могут, надев очки, побывать в настоящей мастерской художника. Благодаря нацпроекту в музее появились 10 пар таких очков, а еще специальные джойстики, с помощью которых «художник» может рисовать на мольберте и перемещаться между разными мастерскими. Музейные сотрудники отмечают, что первое, что должен сделать пользователь после того, как надел очки, – прочертить находящемся в руке джойстиком границу безопасности, внутри которой и будет мастерская. После этого он также с помощью одной из кнопок выбирает на появившемся перед глазами огромном экране нужные настройки. В этом ему может помочь сотрудник музея, который во время сеанса находится рядом.

© РИА Новости

А в Ленинградской области гостям предлагают скачать аудиогид мобильного приложения, который благодаря нацпроекту «Культура» используют в уникальном памятнике северного деревянного зодчества – церкви святого Дмитрия Солунского. Это единственная деревянная церковь, сохранившаяся в Старой Ладоге. Храм относится к типу «клетских», состоящих из отдельных клетей-срубов. Об истории места можно узнать, скачав аудиогид, ссылка на который указана на информационном планшете на крепостном дворе.

Еще один объект региона, преобразившийся благодаря нацпроекту «Культура», – раскатная башня Ладожской крепости. Посещение Раскатной башни не входит ни в один из существующих экскурсионных маршрутов, поэтому аудиогид мобильного приложения – практически единственная возможность для гостей музея познакомиться историей и особенностями устройства береговой крепости. Еще больше подробностей об уникальных музеях страны можно узнать благодаря акции «Ночь музеев» 18 мая. В этом году учреждения всей страны объединит общая тема: «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Все желающие смогут принять участие в составлении уникальной экспозиции – музея своей семьи. В этом помогут федеральные музеи со всей страны: они помогут в оформлении фотографий своих предков, древа рода, а также писем и историй родственников. Самые интересные истории будут опубликованы в социальных сетях. Грандиозным финалом акции станет создание виртуальной галереи семейных реликвий на сайте Минкультуры России