Чем заняться в Дагестане на майских праздниках

Каньоны, пещеры, водопады, древние села в горах — все это можно увидеть в самой южной республике России.

© «Это Кавказ»

А еще вас ждут экстремальные развлечения, много солнца и вкусная еда.

День первый. Каньон и бархан

Знакомство с Дагестаном можно начать с самой популярной и узнаваемой локации — Сулакского каньона. Путь из Махачкалы займет около полутора часов.

Первая остановка по пути к каньону — бархан Сарыкум, еще одна местная достопримечательность. Огромная куча песка, непонятно как оказавшаяся у подножия гор вдали от пустынь. О происхождении этого уникального места существует множество легенд и преданий.

Затем двигайтесь в сторону ресторанно-развлекательного комплекса «Главрыба». Тут можно и пообедать, и отдохнуть: есть небольшой парк аттракционов с колесом обозрения, мини-зоопарк, пруд с лебедями, детская площадка. И все это в окружении гор и с видом на бирюзовую реку Сулак. А самое главное, ради чего в эти места едут туристы, — прогулка на катере по каньону. Можно заказать индивидуальную экскурсию, а можно присоединиться к группе. Но развлечения на этом не заканчиваются. Не так давно для туристов открыли пещерный комплекс. Несколько тоннелей, прорубленных в скалах при строительстве ГЭС, соединяет подвесной мост. Проход по нему — испытание не для слабонервных. Но если вам и после этого хочется острых ощущений, можно прыгнуть с тарзанки в каньон или прокатиться на зиплайне.

Далее езжайте в сторону поселка гидростроителей Дубки, откуда можно увидеть каньон сверху. Там есть несколько смотровых площадок, в ясную погоду виды открываются невероятные.

На ночевку отправляйтесь в горы. Если успеете выдвинуться засветло — полюбуетесь красотами Чиркейского и Ирганайского водохранилищ, на дне которых когда-то были села и цвели фруктовые сады. А еще увидите Гимринский тоннель — самый длинный в России. Остановиться на ночлег удобнее всего в селе Чалда. Оно находится на берегу реки Аварское Койсу на одинаковом расстоянии до всех топовых локаций в горах, и местные жители открыли здесь множество гостевых домов.

День второй. Хунзах и Матлас

Следующий день посвятите красотам Хунзахского района. Сначала поглядите на водопады Тобот и Итлятляр, которые обрываются с плато в каньон Цолотль. Главная смотровая — рядом с крепостью, которая была построена в 1860 годы русскими солдатами.

Далее по курсу — плато Матлас, самое высокогорное населенное плато в Европе. Здесь есть зиплайн, можно прокатиться с ветерком над окрестностями. С обрыва открывается красивейший вид на лежащие внизу села. Желающие могут спуститься вниз по ступенькам в узком ущелье и подойти вплотную к Ханскому водопаду. Еще одна достопримечательность — местечко под названием Каменная чаша. До недавнего времени об этом ущелье знали только местные.

Следующий пункт — озеро Мочох. Здесь можно покататься на катамаранах. Пообедать советуем в Хунзахе в гостевых домах. Вам предложат комплексный обед: суп, хинкал (иногда это микс из кукурузной муки и пшеничной), чуду, абрикосовая каша с урбечом, чай или компот. Непременно отведайте всего. Помимо гостевых домов в горах есть и кафе, и столовые. Везде кормят вкусно, а порции более чем щедрые.

День третий. Гуниб и Салта

По дороге в Гуниб обязательно сверните в сторону села Салта, чтобы посмотреть на подземный водопад. Количество воды в нем зависит от таяния ледников выше в горах. Бывает и такое, что водопад «спит».

В Гунибе лучше воспользоваться услугами местного гида, чтобы узнать историю села, где была поставлена точка в кровопролитной и затяжной Кавказской войне. Сопровождающего лучше выбирать с учетом отзывов, чтобы он не оказался обычным таксистом без знания истории и другой важной информации.

В Верхнем Гунибе прогуляйтесь до беседки Шамиля, где был пленен предводитель горцев, и дальше — к загону, где пасутся пятнистые олени. Другой маршрут — от ворот Шамиля вдоль крепостной стены к круглой башне. Отсюда открывается запоминающийся вид на соседние села, реку и водохранилище Гунибской ГЭС.

Пообедать можно в местных кафе, тут есть из чего выбрать. Некоторые помимо кухни порадуют панорамными видами на горы. Тем, кому хинкал и чуду кажутся не слишком здоровой пищей, гунибские кафе предлагают более привычные европейские блюда. А после можно отправляться в Махачкалу. Время в пути займет около трех часов.