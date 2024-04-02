Юные жители Ханты-Мансийска могут принять участие в увлекательном путешествии по Югре

Для этого родителями или законным представителям нужно получить социальный сертификат - документ, подтверждающий право гражданина на государственную услугу в сфере туризма. Он выдается в электронном виде и представляет собой номер реестровой записи.

Среди популярных направлений: Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым. В программе туров: экскурсии в этнографические музеи, конноспортивные школы, на крупные предприятия, мастер-классы и квесты.