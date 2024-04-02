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Юные жители Ханты-Мансийска могут принять участие в увлекательном путешествии по Югре

Для этого родителями или законным представителям нужно получить социальный сертификат - документ, подтверждающий право гражданина на государственную услугу в сфере туризма. Он выдается в электронном виде и представляет собой номер реестровой записи.

Юные жители Ханты-Мансийска могут принять участие в увлекательном путешествии по Югре
© РИА Новости

Среди популярных направлений: Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым. В программе туров: экскурсии в этнографические музеи, конноспортивные школы, на крупные предприятия, мастер-классы и квесты.

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  • Юные жители Ханты-Мансийска могут принять участие в увлекательном путешествии по Югре