Первый рейс из Шанхая прибыл в Петербург

Китай – важнейшее направление по привлечению иностранных туристов и входит в пятерку стран дальнего зарубежья, откуда в Санкт-Петербург приезжает большая часть путешественников, об этом заявил Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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«До пандемии доля гостей из Азиатско-Тихоокеанского региона составляла более 60% зарубежного турпотока в наш город. В основном за счет граждан КНР – как самостоятельных гостей, так и организованных тургрупп. В прошлом году мы приняли свыше 53 тыс. путешественников из Поднебесной. Во многом на их интерес к поездкам в нашу страну и Петербург влияет запуск в прошлом году выдачи электронных виз, а также восстановление групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем», – добавил он.

Первую группу туроператорв из КНР в составе 20 человек Петербург принял в прошлом году, коллеги из России и Китая вели переговоры по реализации безвизового режима. Спрос на поездки в Россию из Китая растет, так считает Асият Халваши, директор по авиационной коммерции «Воздушных Ворот Северной Столицы».

«Этому способствует в том числе запуск электронной визы. В год мы можем обслуживать до 2,3 млн пассажиров на рейсах между китайскими городами и Петербургом», – продолжил он.

Петербургский Пулково принимает из китайских аэропортов 16 рейсов в неделю, в том числе из Пекина. Согласно весенне-летнему расписанию принимают борт дважды в неделю, борт из Чэнду – ежедневный.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение экспорта туристских услуг России к 2030 году до $22,3 млрд, зарубежный турпоток достигнет показателя в 16 млн человек.