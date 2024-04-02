В Омск прибыл первый за 10 лет рейс из Баку. Об этом сообщила пресс-служба Омского аэропорта в своем Telegram-канале.

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"Сегодня в Омском аэропорту приземлился самолет авиакомпании IRAERO, который доставил в наш город первых пассажиров рейса Баку - Омск. Через час с небольшим в путешествие к берегам Каспийского моря, в столицу Азербайджана, отправились омичи. Напомним, рейса Баку - Омск - Баку не было в расписании 10 лет. Поэтому его с уверенностью можно назвать долгожданным", - говорится в сообщении.

Гостей из Азербайджана встречали сотрудники Туристского информационного центра Омской области, которые раздавали туристические карты Омска и путеводитель по интересным локациям региона. Пассажиров, которые пришли на регистрацию на обратный рейс, получили от генерального директора Омского аэропорта Олега Селиверстова сувенирную продукцию и сертификат на обслуживание в бизнес-зале.

Рейсы выполняются раз в неделю на "Суперджет-100". В Омск самолет прибывает по вторникам и практически сразу отправляется в обратном направлении. Время в пути составляет 3,5 часа.

"Ираэро" входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний России и выполняет рейсы в более чем в 70 городов РФ, а также в Азербайджан, Армению, Вьетнам, Израиль, Казахстан, Китай, Монголию, Турцию, Узбекистан.