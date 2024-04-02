Эксперт по туризму назвал перспективные направления для весеннего и летнего отдыха

Руководитель отдела продаж туристической компании «Транс-Шоу Тур» Сергей Самохвалов рассказал о самых перспективных туристических направлениях для весеннего и летнего отдыха в 2024 году.

Как отмечает Сергей Самохвалов, россияне по-прежнему предпочитают отдых у моря и активно бронируют отели и авиабилеты.

«Конец марта, апрель – это уже Сочи, уже появляется интерес к Кавказу, соответственно, это Дагестан. Естественно, Калининград, довольно большой поток в этом году туда идет. Был вопрос по поводу железнодорожных билетов в Крым, и он остается открытым: там до мая месяца еще нормально, а начиная с мая и дальше – проблемы с билетами», – уточнил Сергей Самохвалов в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что спрос на поездки в Крым остается высоким, а предложение отстает, поэтому многие россияне двигаются в сторону полуострова на личном транспорте.

По словам специалиста, по-прежнему популярны у туристов зарубежные направления, такие как Турция, Египет, Китай, Таиланд и Эмираты.

Особенностью туристического сезона этого года стало раннее бронирование билетов и отелей. При этом, по словам эксперта, цены на туры выросли на 10–15 %, а в некоторых случаях даже на 30 % и выше. Однако турецкие и египетские отели заполнены, а свободных мест на авиарейсах практически нет. При этом россияне уже бронируют путевки на июль и даже сентябрь.