Эксперты предложили варианты защиты туристов от акул в Приморье

Отдыхающих на пляжах Приморского края можно защитить от акул с помощью наблюдателей, которые предупредят о приближении хищников, а также строгого запрета на сброс в море пищевых отходов, заявили опрошенные ТАСС эксперты.

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"В Приморье опасные для человека акулы встречаются довольно редко. При этом надо понимать, что акулы не охотятся на человека целенаправленно. Любое нападения - это стечение обстоятельств и в общем-то аномалия", - рассказал ТАСС фотограф дикой природы, эксперт по природному туризму Михаил Коростелев, который неоднократно снимал акул в среде обитания по всеми миру и знает их повадки.

По его мнению, на пляжах можно использовать наблюдателей, которые с вышек или холмов просматривают бухту, так как акул видно только сверху.

"На пляже можно вывешивать флаги или применять разные виды оповещений, которые показывают отдыхающим, есть ли опасность от акул", - отметил Коростелев.

Он добавил, что, как показывает мировой опыт, защитой от акул также могут быть заградительные сети, перекрывающие часть пляжа или бухты. Однако это применяется в том случае, если акул много, поскольку это трудоемкая работа: такие сети необходимо ставить утром, а вечером снимать. Кроме того, в них могут запутаться и погибнуть рыбы и морские животные.

В свою очередь руководитель международных программ фонда "Заповедное посольство" Юлия Верещак заявила ТАСС, что важно полностью прекратить сброс пищевых отходов и неочищенных сточных вод в море рыбо- и мясо- промышленными предприятиями, чтобы не привлекать хищников. По ее словам, в Египте были случаи, когда белые акулы нападали на купающихся после сброса гостиницами мясных отходов в воду.

"Акулы в большинстве случаев кусают людей в результате человеческих ошибок. Основной аспект, который их привлекает к берегу, - это скидывание в воду отходов от мясо- и рыбопереработки, что категорически запрещено, но предприятия все равно порой это делают. Нарушая закон, они тем самым привлекали к своим же пляжам акул. Эту практику нужно обязательно прекратить. Короткоперая серая акула, или акула-веретено, которая считается потенциально опасной для людей и является обычным видом для Приморья, вообще живет на глубинах 60-100 м и только в пылу охоты или почуяв много еды может выпрыгнуть на поверхность", - рассказала эксперт по биоразнообразию.

Тему акул в Приморье поднял 29 марта президент РФ Владимир Путин на совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов. Он поинтересовался у губернатора Приморского края Олега Кожемяко, как тот, приглашая дайверов, намерен защитить их от акул.