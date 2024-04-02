Летом и на майские праздники в 2024 году увеличат количество рейсов из Благовещенска до Москвы

В летний период и на майские праздники 2024 года группа «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов между городами Дальнего Востока и Москвой. Расписание станет более плотным в пиковый период спроса.

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Так, с июня по август «Аэрофлот» и дочерняя авиакомпания «Россия» будут выполнять совокупно до 146 еженедельных рейсов в пункты Дальнего Востока. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

Еженедельная частота полётов в города ДФО из Москвы будет увеличиваться следующим образом:

Владивосток — с нынешних 18 рейсов до 27 рейсов на период майских праздников и до 42 рейсов в летние месяцы;

Хабаровск — с нынешних 15 рейсов до 20 рейсов на майские праздники и до 29 рейсов в летние месяцы;

Петропавловск-Камчатский — с нынешних 7 рейсов до 9 рейсов на майские праздники и до 24 рейсов в летние месяцы;

Южно-Сахалинск — с нынешних 8 рейсов до 10 рейсов на майские праздники и до 20 рейсов в летние месяцы;

Магадан — с нынешних 4 рейсов до 6 рейсов на период майских праздников и до 12 рейсов в летние месяцы;

Якутск — с нынешних 6 рейсов до 12 рейсов в летние месяцы;

Благовещенск — с нынешних 3 рейсов до 4 рейсов в майские праздники и в летние месяцы;

Анадырь — с нынешних 2 рейсов до 3 рейсов в летние месяцы.

Расширить программу полётов решили, чтобы удовлетворить высокий спрос на билеты на майские праздники и в летний период.

Для жителей Дальнего Востока и льготных категорий россиян действует программа субсидируемых государством перевозок, напомнили в авиакомпании.