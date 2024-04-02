Калининградцы пожаловались на то, что их заперли в городе ценами на авиабилеты

Старые льготы на перелет отменили в марте, а новые пообещали дать только с 1 мая. Как так вышло?

«26 тысяч рублей за билет в один конец: как покинуть Калининград в начале мая» — статья с таким заголовком появилась на портале «Новый Калининград». Авторы публикации напомнили, что до 2017 года полеты в Калининград и оттуда субсидировались для всех граждан России.

Но потом программу свернули. И в последнее время льготы давали только пенсионерам, молодежи до 23 лет, инвалидам и многодетным. Опять же, из любых регионов страны. Льготный билет до Москвы стоил 3,5 тысячи рублей в один конец, обратно — столько же. До Санкт-Петербурга — 3,8 тысячи рублей в один конец. Однако в марте отменили и эту программу, пообещав, что в мае начнет работать региональная льгота. То есть субсидировать перелеты теперь будут только жителям Калининградской области и иногородним студентам, которые учатся в регионе.

Параллельно Минтранс России поручил авиакомпаниям не повышать цены на авиабилеты в Калининград до пересмотра системы субсидирования. Но есть нюанс. Продолжает обозреватель портала «Новый Калининград» Оксана Майтакова:

Оксана Майтакова обозреватель портала «Новый Калининград»

«С середины марта до начала мая у нас тарифы должны были быть заморожены. Соответствующее поручение давал Минтранс России, 7 марта была информация об этом. И мы тогда специально зафиксировали эти тарифы. Например, самый минимальный тогда был у «Победы» — 4999 в один конец до Москвы. И мы рассчитывали, что сможем по этим тарифам летать до начала мая, пока не начнутся снова продажи субсидированных билетов. То, что мы видим сейчас, — билеты уже начинаются от 6-8 тысяч в один конец. На конец апреля уже до 12 тысяч достигает. Мы проанализировали 1 мая — там было уже 15 тысяч. То есть, получается, поручение Минтранса не выполняется. Мы уже туда написали запрос».

По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, Минтранс поручил не повышать цены и вряд ли мог сделать больше. Впрочем, теперь на ценовую политику перевозчиков может обратить внимание ФАС. Вопрос: найдут ли там нарушения? А вообще, политика властей в отношении субсидирования перелетов в Калининград и оттуда была логичной, считает Роман Гусаров:

Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru

«Когда полеты стали очень интенсивные, себестоимость этих перелетов снизилась. Собственно, для этого и вводилась программа субсидирования — чтобы раскатать маршрут: чем выше заполняемость самолетов, тем ниже цена каждого билета. Когда самолеты заполнились, стало понятно, что теперь и без субсидий цены будут доступны для населения. Поэтому оставили только социально незащищенные группы: студенты и пенсионеры. Эту норму никто не отменял, но, поскольку сейчас приходится летать в облет, то есть маршрут удлинился в два раза, и цены опять выросли, государство задумалось о том, что они становятся недоступны, в первую очередь для жителей региона, который, получается, отрезан от материка. Надо вернуть субсидированные билеты».

Впрочем, если говорить о ценах на авиабилеты на майские праздники, запертыми дома могут почувствовать себя и многие москвичи. Прямой рейс в Тбилиси в конце апреля (по данным известного агрегатора) обойдется минимум в 25 тысяч рублей в один конец. Без багажа. В Ереван — от 14 тысяч. В Стамбул — 20 тысяч. На этом фоне можно сказать: «зато» Сочи — от 11 тысяч.