На развитие туризма в России потратят более 400 миллиардов рублей

Владимир Путин подготовил список поручений по реализации послания президента Федеральному собранию. В перечне немало пунктов, касающихся развития туризма в России.

© Unsplash

Согласно тексту, опубликованному на официальном сайте Кремля, глава государства поручил кабмину обеспечить финансирование нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на ближайшую пятилетку. Так, на период с 2025 по 2030 год для этих целей в бюджете страны должно быть заложено 403 млрд руб.

Уточняется, что господдержка будет распространяться и на создание инфраструктуры для морских круглогодичных курортов «Пять морей». На эти цели заложат не менее 100 млрд руб. Одна из главных задач кабмина – реализовать в рамках нацпроекта мероприятия, которые позволили бы к 2030 году увеличить внутренний турпоток до 140 млн туристов, а вклад туротрасли в ВВП – до 5%.

Кроме того, правительство должно проследить, чтобы за следующие 6 лет во всех национальных парках России была создана необходимая туринфраструктура для экологического туризма. Под этим президент подразумевает открытие музеев, визит-центров, площадок отдыха и организацию новых турмаршрутов. Бюджет – 30 млрд руб. Отвечать за выполнение всех поручений будет лично премьер-министр Михаил Мишустин. Первый отчет по реализации намеченных целей главе кабмина необходимо представить до сентября.