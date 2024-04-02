В Самарской области повысился спрос на оздоровительный отдых

Итоги санаторного-курортного отдыха за первый квартал 2024 года предоставил портал бронирования Санатории-России.рф.

Специалисты отмечают, что спрос на отдых в санаториях Самарской области вырос на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В оздоровительных учреждениях зафиксировали 1,5 млн ночевок. При этом отдыхающие чаще всего интересовались лечением опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Больше всего в санаториях отдыхающих старше 55 лет. Однако повысился процент людей от 35 до 44 лет - они на втором месте. А жители в возрасте от 45 до 54 лет заняли третье место.

Ранее мы писали, что Самарская область и VK будут развивать туризм с помощью искусственного интеллекта.