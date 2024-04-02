Из Ингушетии в Сочи запустили прямой регулярный авиарейс

Регулярный авиарейс запустили из Магаса в Сочи, который раз в неделю будет совершать авиакомпания "Азимут". Кроме того, в апреле из Ингушетии также будет запущен прямой рейс в Тюмень, сообщил ТАСС директор международного аэропорта Магас Магомед Цуров.

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"Рейс Сочи - Магас будет осуществляться авиакомпанией "Азимут" авиалайнером Sukhoi Superjet 100 раз в неделю. Мы рассчитываем, что рейс будет действовать до конца текущего года. Совершаться рейс будет по воскресеньям, прибывает к нам воздушное судно в 10:20 мск, а вылетает обратно в Сочи в 11:20 мск. В летний сезон ожидаем полную загрузку", - сказал Цуров.

По его словам, также в скором времени из Ингушетии будут запущены новые рейсы.

"Кроме постоянного рейса в Москву, также осуществляются авиаперевозки в Самару и обратно по понедельникам, а на этой неделе появятся еще два новых рейса. 5 апреля, в пятницу, запустим прямой еженедельный авиарейс в Санкт-Петербург. А 7 апреля появится еженедельный авиарейс в Тюмень, к нам самолет будет прибывать в 08:35 мск, а в обратную сторону отправляться в 09:35 мск", - добавил директор аэропорта.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В 2021 году ему был присвоен статус международного.