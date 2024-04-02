Российские улицы временно назовут в честь героев "Союзмультфильма"

1 апреля, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявила ТАСС, что ряд улиц и переулков в нескольких регионах России на время получат имена героев мультфильмов студии.

© Ревизор - культура

Необычная акция приурочена к 88-летию киностудии "Союзмультфильм". Выступление Слащевой прозвучало на весеннем лицензионном саммите киностудии.

Также она добавила, что в столице открывается квартира Дяди Федора из мультсериала "Простоквашино". Все желающие семьи могут арендовать её на несколько дней.