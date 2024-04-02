В Архызе планируют до конца года вдвое увеличить количество мест размещения

Около 2 тыс. мест размещения намерены создать в 2024 году на всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона.

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"Почти вдвое вырастет количество мест размещения в Архызе до конца года. Планируется запустить гостиницы, коттеджный комплекс и апарт-отель общей вместимостью около 2 тыс. мест", - говорится в сообщении.

Сейчас на курорте функционируют более 2,1 тыс. мест, к 2030 году их количество хотят довести до 8,6 тыс.

Архыз - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и восемь канатных дорог. По данным Минтуризма КЧР, в 2023 году курорт посетили 915 тыс. туристов.