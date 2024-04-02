Курортный сбор не повлияет на турпоток нижегородцев в Санкт-Петербург

Курортный сбор не повлияет на турпоток жителей Нижегородской области в Санкт-Петербург, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на председателя комитета по туризму при Торгово-промышленной палате Нижегородской области Татьяну Смайл.

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Эксперта удивило введение такого сбора в культурной столице, которая не является курортом. Тем не менее, мера скорее всего не повлияет на турпоток нижегородцев, хотя конкретный анализ можно будет провести только в середине лета.

Татьяна Смайл также добавила, что введение аналогичного сбора в Нижегородской области было бы странным решением.

Напомним, в Санкт-Петербурге начали взимать туристический сбор с совершеннолетних гостей отелей, санаториев и других мест размещения с 1 апреля.

Сумма сбора — 100 рублей в сутки. Вырученные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры.