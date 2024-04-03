Свердловская область осталась без федеральных средств на развитие туризма

На совещании 29 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников представил Президенту план по развитию внутреннего туризма, выделив регионы, которые получат более 300 млрд рублей на крупные туристические проекты до 2030 года. Свердловская область была исключена из списка получателей федеральных средств. Представители туристического сообщества на Среднем Урале утверждают, что есть достойные проекты, но проблема заключается в недостаточном информировании со стороны региональной структуры.

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Федеральная программа по развитию туризма включает в себя строительство аквапарков, горнолыжных курортов и круглогодичных парков развлечений, а также предоставление льготного кредитования для крупных проектов и развитие курортных зон по всей территории России. Эти меры способствуют созданию новых рабочих мест и развитию местного предпринимательства.

По словам Решетникова, повышение лимита посещений горнолыжных курортов и аквапарков до 23 млн человек с 10 млн человек поможет создать новые привлекательные объекты: канатные дороги и подъемники на девяти горнолыжных комплексах в Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Пермском крае, Краснодарском и Алтайском краях, в Челябинской области и на Ямале.

В различных уголках России располагаются 10 аквапарков, включая Москву, Московскую область, Ленинградскую, Владимирскую, Челябинскую, Ульяновскую, Тамбовскую области, Краснодарский и Пермский края, а также Республику Татарстан. Также существуют три круглогодичных парка развлечений в Москве, Ленинградской области и Республике Алтай.

Помимо этого, в текущем году планируется запуск проекта под названием «Пять морей и озеро Байкал». Предполагается создание удобных условий для отдыха на берегах морей в 9 регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.

Развитие туристической сферы на Урале требует увеличения транспортной доступности курортных территорий и расширения инфраструктуры, включая коммунальные и инженерные системы. Однако, выполнение этих крупных проектов в Свердловской области оказалось затруднительным.

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в комментарии изданию «Бизнес Журнал.Урал» отметил недостаточную поддержку со стороны регионального департамента по развитию туризма, несмотря на усилия заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.

В регионе возникла серьезная ситуация, связанная с работой главы департамента Эльмиры Тукановой, вызывающей недовольство у некоторых участников сферы туризма. Как ранее писало ИА «Уральский меридиан», в прошлом году члены Уральской ассоциации туризма подготовили письмо к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием об отставке Тукановой. В письменном обращении авторы подчеркивали затруднительное положение, возникшее в отношениях между туристическим сообществом Свердловской области и руководством департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

В регионе отсутствуют крупные инвестиционные инициативы, необходимое взаимодействие с федеральными органами власти и институтами развития также не налажено. Представитель одного из значимых проектов туризма выразил недовольство недостаточной поддержкой бизнеса в процессе подготовки документации и ограниченным временем для участия в конкурсах. В новом году ситуация остается без изменений, по мнению анонимного источника, который поделился своим мнением с «БЖ.Урал».

Эксперты издания обнаружили, что региональные инвесторы столкнулись с проблемами в сфере поддержки бизнеса и участия в отборочных процедурах.

В 2022-2024 годах участники регионального туристического рынка провели анализ справки об объеме субсидий, выделенных Свердловской области на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических кластеров. Результаты показали, что федеральный бюджет не предоставил субсидий на эти цели ни в 2022, ни в 2023, ни в 2024 году. Свердловская область не принимала участие в отборочных процедурах Минстроя РФ.

На выставке ИННОПРОМ-2023 был представлен амбициозный проект развития горнолыжного курорта «Гора Белая», который на данный момент стоит без необходимой финансовой поддержки. Группа «Синара» выступила в роли ключевого инвестора, а также был сформирован пул малых и средних инвесторов. Управляющая компания туркластерами Свердловской области уже провела часть работ по проекту, включая решение вопросов с земельными участками и изыскания. Однако для продолжения проектных работ необходимо финансирование, которое до сих пор не было включено в региональную государственную программу и не было выделено профильным департаментом за два года работы. Это привело к тому, что заявка на федеральное софинансирование от Свердловской области так и не была подана.

Взгляды участников беседы в «Бизнес Журнал.Урал» указывают на возможные негативные последствия для Свердловской области в случае затруднений с привлечением федеральных средств в сферу туризма. Отсутствие новых объектов привлечения для посетителей и недостаточное развитие инженерной и базовой туристической инфраструктуры могут быть следствием этого. Местные предприниматели лишаются возможности расширить свой бизнес за счет устранения ограничений в развитии туристических проектов.

Возможно, туристический поток начнет уходить в соседние регионы, в том числе на Южный Урал. Для преодоления этой ситуации требуется согласованный подход и активное взаимодействие между государственными структурами и предпринимательским сообществом.

Новости туристической отрасли и описание маршрутов для путешествия по Уралу ИА «Уральский меридиан» публикует в рубрике «Путешествия и туризм».