Туристам предложили морской круиз в невесомости и вагоны-солярии в Крым

Туроператор PAC Group рассказал в своих соцсетях о новой каюте MSC Cruises с системой невесомости.

«Это шаг в будущее круизов. Благодаря запатентованной технологии новая каюта позволит гостям ощутить полную невесомость одним нажатием кнопки», – пообещали в туроператорской компании, описывая продукт, который якобы будет представлен широкой публике в апреле 2025 года.

Для правдоподобности даже подготовили специальное видео, где туристы парят в своих каютах вместе с предметами.

Судя по комментариям под постом, не все подписчики сразу вспомнили, какая дата сегодня на календаре. И даже решили перейти по ссылке, чтобы узнать цены на заманчивый круиз. Вот только вместо нее в посте в скрытом тексте увидели совсем другое.

В игорной зоне «Красная Поляна» ищут чтеца стихов для крабов. Такого специалиста ждут в ресторане Brunello. Платить за декламирование ракообразным обещают 300 тыс. руб. в месяц. А нужно это все для того, чтобы улучшался вкус мяса живых крабов, которые рано или поздно всё-таки попадут на стол шеф-повара и будут съедены. Самого чтеца тоже обещают кормить дважды в день. Но абы кого на работу не возьмут – кандидат должен иметь диплом об окончании одного из ведущих культурных или художественных вузов России, любить творчество Пушкина и иметь опыт работы. Рекомендации от предыдущих крабов вроде бы не просят.

«Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что в составы некоторых их поездов войдут специальные вагоны-солярии. Там будет морской песок и комфортная температура, которая за время в пути позволит аккуратно подготовить кожу к встрече с ультрафиолетом от активного южного солнца. В вагоне обещают подавать кукурузу, чурчхелу и барабульку.

Читая подобные анонсы, туристам приходилось самостоятельно решать, где тут вымысел, а где истинная правда, ведь на календаре было 1 апреля.

Ранее TourDom.ru писал, что в Австралии после шутки пассажира самолет встретил спецназ.