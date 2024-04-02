По итогам 2023 года благоприятную городскую среду имеют уже две трети российских городов

Минстрой России и «Дом.РФ» представили индекс качества городской среды за 2023 год, рассчитанный для 1117 городов страны. Как свидетельствуют приведенные данные, многие показатели индекса оказались выше прогнозных.

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Напомним, что с 2019 года индекс качества городской среды оценивает шесть самых востребованных типов городских пространств (жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство) по 36 показателям, объединенным в шесть категорий: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Для точности подсчетов все российские города разделены на 10 категорий в соответствии со своим размером и климатическими особенностями, максимально каждый может набрать 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если баллов оказалось более 180.

По итогам 2022 года в списке «180+» насчитывалось 603 города (54%), теперь их уже 759 (68%), а среднее значение индекса, которое в прошлый раз составляло 192 балла, теперь составило 200 баллов. Особо стоит отметить, что благоприятную среду имеют 98% городов из числа крупных (среднее значение индекса — 219) и 88% городов из числа крупнейших (среднее значение индекса — 220), а в двух группах, которые составляют малые города, доля комфортных увеличилась втрое.

Среди крупнейших городов пятерку лидеров 2023 года составили Москва (304 балла), Санкт-Петербург (270 баллов), Нижний Новгород (237 баллов), Казань (226 баллов) и Краснодар (225 баллов). Топ-5 крупных городов возглавили два представителя Московской области — Мытищи и Химки, а также Ярославль, набравшие по 251 баллу, следом с крохотным отставанием расположились Белгород и Тюмень (по 250 баллов), десятку «добили» Грозный, Калининград, Балашиха, Сочи и Брянск.

Среди больших городов на самом верху оказались сразу четыре подмосковных — Реутов (273 балла), Красногорск (256 баллов), Люберцы (255 баллов) и Долгопрудный (252 балла), компанию им составил Великий Новгород (254 балла). А в десятку здесь вошли еще три ближайших соседа Москвы — города Видное, Королев и Одинцово, а также Петрозаводск и Арзамас.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные населенные пункты относятся к городам с условно комфортным климатом. У крупных и больших городов (с населением от 100 тысяч до миллиона человек), которые находятся в условно дискомфортном климате, свои лидеры: Ханты-Мансийск (252 балла), Сургут (228 баллов), Норильск (225 баллов), Мурманск (212 баллов), Нижневартовск (210 баллов).

Остается добавить, что президентом России поставлена задача улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза, а доля городов с благоприятной городской средой должна составить не менее 80%.