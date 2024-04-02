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По итогам 2023 года благоприятную городскую среду имеют уже две трети российских городов

Минстрой России и «Дом.РФ» представили индекс качества городской среды за 2023 год, рассчитанный для 1117 городов страны. Как свидетельствуют приведенные данные, многие показатели индекса оказались выше прогнозных.

По итогам 2023 года благоприятную городскую среду имеют уже две трети российских городов
© РИА НОВОСТИ

Напомним, что с 2019 года индекс качества городской среды оценивает шесть самых востребованных типов городских пространств (жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство) по 36 показателям, объединенным в шесть категорий: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Для точности подсчетов все российские города разделены на 10 категорий в соответствии со своим размером и климатическими особенностями, максимально каждый может набрать 360 баллов. Городская среда считается благоприятной, если баллов оказалось более 180.

По итогам 2022 года в списке «180+» насчитывалось 603 города (54%), теперь их уже 759 (68%), а среднее значение индекса, которое в прошлый раз составляло 192 балла, теперь составило 200 баллов. Особо стоит отметить, что благоприятную среду имеют 98% городов из числа крупных (среднее значение индекса — 219) и 88% городов из числа крупнейших (среднее значение индекса — 220), а в двух группах, которые составляют малые города, доля комфортных увеличилась втрое.

Среди крупнейших городов пятерку лидеров 2023 года составили Москва (304 балла), Санкт-Петербург (270 баллов), Нижний Новгород (237 баллов), Казань (226 баллов) и Краснодар (225 баллов). Топ-5 крупных городов возглавили два представителя Московской области — Мытищи и Химки, а также Ярославль, набравшие по 251 баллу, следом с крохотным отставанием расположились Белгород и Тюмень (по 250 баллов), десятку «добили» Грозный, Калининград, Балашиха, Сочи и Брянск.

Среди больших городов на самом верху оказались сразу четыре подмосковных — Реутов (273 балла), Красногорск (256 баллов), Люберцы (255 баллов) и Долгопрудный (252 балла), компанию им составил Великий Новгород (254 балла). А в десятку здесь вошли еще три ближайших соседа Москвы — города Видное, Королев и Одинцово, а также Петрозаводск и Арзамас.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные населенные пункты относятся к городам с условно комфортным климатом. У крупных и больших городов (с населением от 100 тысяч до миллиона человек), которые находятся в условно дискомфортном климате, свои лидеры: Ханты-Мансийск (252 балла), Сургут (228 баллов), Норильск (225 баллов), Мурманск (212 баллов), Нижневартовск (210 баллов).

Остается добавить, что президентом России поставлена задача улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза, а доля городов с благоприятной городской средой должна составить не менее 80%.

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