Что такое Праздник Севера и как его отмечают в Мурманской области

Мурманский марафон – визитная карточка Праздника Севера, который, в свою очередь, давно стал визитной карточкой спортивного Кольского Заполярья.

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Но гонка на дистанциях в 25 и 50 километров свободным стилем и классикой – это не только массовое спортивное мероприятие, привлекающее лыжников со всей страны и из-за рубежа, это еще и большое событие для всех горожан и гостей Мурманска, многие из которых приезжают на Кольский полуостров в марте специально на Праздник Севера, чтобы зарядиться энергией масс-старта в Долине Уюта и полюбоваться гонками на оленьих упряжках в саамском селе Ловозеро.

Традиции Полярной Олимпиады

Марафон, который в этом году стал «золотым» – 50-м по счету на 89-м Празднике Севера – это кульминация Полярной Олимпиады, главного спортивного события в Заполярье. Праздник Севера – целая эпоха в истории Мурманской области. Известно, что состязания, которые длятся около месяца в разных местах Кольского полуострова, не прерывались даже в годы Великой Отечественной войны, а к традициям северяне относятся бережно и уважительно, так что и сегодня Праздник Севера – ценное наследие прошлого, которое берегут и преумножают все жители от мала до велика.

Открывается он обычно в середине марта большим торжеством в центре города, когда, как и положено на Олимпиаде, спортсмены поднимают флаг, зажигают огонь и обещают бороться за победу честно, а болельщики предвкушают яркие состязания, поддерживают всех, независимо от опыта и статуса.

Лыжные гонки и сноуборд, альпинизм и биатлон, конькобежный и ездовой спорт, а еще гонки под парусом на льду водохранилища и национальные виды спорта – такие как метание аркана и гонки на оленьих упряжках – все эти и другие соревнования привлекают тысячи зрителей в разных городах и поселках Мурманской области.

Золотой марафон

Число зрителей возрастает кратно в дни марафона. С раннего утра в окрестностях мурманской Долины Уюта не найти свободного парковочного места – лыжники и болельщики пестрым потоком устремляются к трассам. Кстати, подготовка этой лыжни – дело чести для организаторов. В этом году, например, снега на Севере оказалось мало, и трассу пришлось засыпать вручную, привлекая для этого дополнительные силы. Здесь нельзя схалтурить, все должно быть безупречно: на лыжню выходят именитые лыжники, звезды мирового уровня, повидавшие в своей карьере немало трасс олимпийских, качество которых всегда на высоте.

«Я приехал сюда даже не на соревнования, а на юбилей – юбилей моих друзей, мурманского марафона. Пришел в праздничном настроении, в предвкушении чего-то приятного. Испытание тяжелое – я впервые побегу 50 километров «коньком»», – сказал журналистам на старте серебряный призер Олимпиады 2010 года Александр Панжинский, который приезжает в Заполярье каждый год и привозит своих учеников.

История Мурманского лыжного марафона берет свое начало в 1974-м, когда гонка была впервые включена в программу Праздника Севера. На старт в тот год вышло около 600 участников со всего Советского Союза, а также Болгарии, Чехословакии, Польши, Финляндии и Норвегии.

«Золотой» марафон в этом году поставил рекорд по количеству участников: почти три тысячи лыжников из 69 регионов страны. Каждый мог выбрать стиль – свободный или классику, а также дистанцию 25 или 50 километров. Пробежать по трассе – до самого конца или насколько хватит сил – может любой желающий, здесь в одном строю олимпийские чемпионы и любители со скромным опытом.

«Мурманский лыжный марафон – лучший в стране. По крайней мере так его оценивают профессионалы. Это настоящий праздник не только для Мурманской области, но и для всей страны. В марафоне участвуют спортсмены со всей России, а также из семи стран мира, в том числе из Германии и Норвегии», – сказал журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис, давший старт гонке.

Первым на дистанцию с пятиминутным преимуществом и «золотым» номером 1974 вышел мурманчанин Геннадий Нечаев – участник первого мурманского марафона, более 40 раз покоривший эту дистанцию. И уже следом по команде «старт» отправились сотни лыжников, которые со зрительских позиций кажутся необъятной многоцветной лавиной, набирающей скорость и заполняющей собой всю долину.

Болеть за своих

Болельщики на марафоне – публика благодарная: это речевки и «гуделки», тамтамы и хлопушки, огонь души и источник энергии, которые передаются марафонцам на трассе. И, даже если не бежит никто из родных и знакомых (а такое бывает крайне редко, обычно в числе стартующих обязательно находится коллега, сосед или дальний родственник), болельщики, не жалея сил и голосовых связок, «доводят» лыжников до финиша.

Пятьдесят километров – дистанция серьезная, случиться может всякое – пункты замены палок есть по всей трассе, а вот лыжи менять категорически нельзя – такое правило. Зато подкрепить силы можно в пунктах питания: меню здесь разработано специально для марафонцев – жидкая питательная смесь плюс изотоник, который компенсирует организму «сгоревшие» из-за интенсивной нагрузки микроэлементы. Ну а на финише всех ждет буквально королевский пир: апельсины, соленые огурцы, куриный бульон, сосиски с гречей и теплый сладкий чай.

Проводив марафонцев на дистанцию, многие болельщики отправляются развлекаться – время есть, первого финишера стоит ждать не раньше, чем через два с лишним часа. Это время можно провести у палаток, где продают сувениры с северной тематикой, на ярмарке мастеров, в Саамском городке можно познакомиться с бытом и культурой коренных жителей полуострова, отведать блюда саамской кухни. Впрочем, тех, кто проявляет к традициям саамов особый интерес, ждут в Ловозере – селе в двух часах езды от Мурманска.

Национальный колорит

Когда-то гонки на оленьих упряжках – самобытный, зрелищный, по-настоящему северный вид спорта – проводились в столице Заполярья и привлекали не меньше зрителей и болельщиков, чем лыжный марафон. Оленьи упряжки появились на Празднике Севера в 1937 году, но первые оленьи бега прошли в Мурманске в марте 1929 года.

В последние годы эти национальные состязания проводятся в селе Ловозеро, которое неофициально считается саамской столицей Мурманской области. И туристу, оказавшемуся в конце марта в регионе, стоит отправиться в это место с богатой историей, чтобы познакомиться с традициями коренных жителей. Тем более что буквально за один день можно увидеть всю палитру саамской жизни на Севере.

Олень – священное животное для саамов – это и еда, и одежда, и транспорт, и лекарство. В дни Полярной Олимпиады олень еще и непосредственный участник состязаний. Участвовать в гонках могут только опытные погонщики, ведь крутые повороты, капризный наст и не всегда сговорчивые животные – серьезные факторы риска.

Яркая упряжь в национальных цветах саами, фонтаном бьющий снег из-под копыт, слепящее солнце, морошковый чай – это только часть праздника. И, хотя оленьи упряжки притягивают к себе зрительское внимание, участники праздника успевают и на другие площадки. На празднике у каждого есть возможность понаблюдать за соревнованиями по национальным видам спорта – стрельбе из арбалета, метанию аркана, национальной борьбе.

Завершится Полярная Олимпиада в середине апреля. Впрочем, в этом месяце жителей региона и любителей спорта ждет еще множество ярких событий всероссийского и международного уровня.