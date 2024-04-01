У туристов пропал интерес к пермским санаториям

С января по март 2024 года в санаториях Пермского края сократился поток туристов. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года, спрос снизился на 4%. Такие данные приводят аналитики сайта Санатории-россии.рф.

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«В первом квартале 2024 года аутсайдерами в Приволжском федеральном округе по анализу спроса на путевки стали санатории Республики Марий Эл, Татарстана и Пермского края. В этих регионах спрос снизился на 7%, 5% и 4% соответственно», — сказано в исследовании.

По мнению члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, поток туристов сократился из-за увеличения цен на путевки. Но несмотря на это аналитики отметили повышение спроса на санаторно-курортные услуги во многих регионах. Чаще всего в начале 2024 года отдыхающие предпочитали ездить в Крым, Калининградскую и Тверскую области. Здесь спрос вырос на 32%, 29% и 23% соответственно.