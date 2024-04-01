Туристы смогут требовать от авиакомпаний существенных выплат за задержку авиарейса

С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ. В 4 раза, с 25 до 100 руб. в час, но не более 50% стоимости билета, увеличен штраф, который авиакомпания должна заплатить пассажиру в случае задержки рейса по ее вине. Но гораздо существеннее новая формулировка, которой дополнена статья 120 Воздушного кодекса РФ: «Пассажир вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа».

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Как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, это означает, что у туристов открывается широкий простор для предъявления требований к авиакомпании, если будет доказано, что вылет задержан по ее вине. В претензию можно будет, например, включить убытки, связанные с опозданием на стыковочный рейс или на круизный лайнер, пропуск оплаченного новогоднего ужина в отеле, концерта, на который куплен билет, сокращение продолжительности проживания в отеле и т. д.

Конечно, вину перевозчика нужно будет доказать. В Воздушном кодексе несколько оговорок – случаев, в которых авиакомпания не несет ответственности перед пассажиром за задержку вылета: устранение неисправностей самолета, которые могут повлиять на безопасность полета, погодные и природные катаклизмы, запреты и ограничения авиавластей и т. д. На практике перевозчикам чаще всего удается привести факты, подтверждающие, что сбой в расписании произошел в силу внешних обстоятельств.

Ранее мы писали о том, что Ространснадзор разрабатывает новый подход к контролю работы авиакомпаний. Ведомство намерено получить доступ к информации о состоянии парков самолетов и подготовленности экипажей перевозчиков.