Эксперт оценила введение курортного сбора в Петербурге

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова оценила введение курортного сбора в Санкт-Петербурге.

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Она отметила, что введение сбора в Северной столице не сделает ее менее популярной среди российских туристов, однако может повысить спрос на «серый» рынок туристического жилья. Многие перестанут останавливаться в отелях и будут снимать квартиры посуточно.

Осипова добавила, что у многих россиян эксперимент с курортным сбором вызывает много вопросов.

— Во всяком случае, я общаюсь с туристами, и первый вопрос, который они задают: «Почему я, гражданин России, должен платить за отдых у себя дома?» — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Эксперт напомнила, что в мировой практике курортный сбор существует уже давно. Страны вводят его для снижения турпотока и восстановления инфраструктуры: музеев, фонтанов, достопримечательностей. Чаще собирают налог с иностранных туристов. Но в Санкт-Петербурге курортный сбор будут взимать и с граждан РФ.

Осипова добавила, что нужно четко разъяснить людям, куда будут потрачены собранные средства. Должна быть публичная и прозрачная отчетность.

С 1 апреля все гости Санкт-Петербурга обязаны оплатить курортный сбор в размере 100 рублей на человека в сутки при регистрации в отеле, передает издание argumenti.ru.

Петербург стал одним из лидеров среди регионов России по темпам восстановления туристических потоков. За первое полугодие Северную столицу посетили на 10 процентов больше гостей, чем год назад. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.