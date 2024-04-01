Более 5,5 млн человек посетили подмосковные парки в марте

В марте парки Московской области посетили более 5,5 млн человек, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

«Свыше 5,5 млн человек посетили парки региона в первый месяц весны. Первое место занял Центральный парк городского округа Долгопрудный. Количество его гостей превысило 200 тыс. человек. Вторым по посещаемости стал парк культуры и отдыха имени Толстого в городском округе Химки, показатель которого равен 196 тыс. человек. Также в тройку лидеров вошел парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, принявший более 190 тыс. гостей», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на четвертом месте расположился парк имени Калинина в Королеве, на пятом – парк «Фабричный» в городском округе Истра.

Ранее «Радио 1» сообщало, что посетителям подмосковных парков стоит продолжать подкармливать белок – у животных начались самые голодные времена.