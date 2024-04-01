Два самолета не смогли сесть в Оренбурге из-за тумана

Туман в Оренбурге привел к задержке авиарейсов. Данные размещены на сайте местного аэропорта.

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«Ночью и утром 1 апреля местами в западных районах области туман, видимость 500 метров и менее», – отметили в региональном управлении МЧС.

Согласно данным, самолеты, вылетевшие в Оренбург из Москвы и Екатеринбурга, были перенаправлены в аэропорт Орска. Из-за этого прилет первого воздушного судна оказался отложен на шесть часов (ожидается прибытие в 16:45 вместо 10:45), второго – почти на четыре часа (прибытие в 15:40 вместо 11:50).

Изменения в расписании привели к дополнительным задержкам. Обратные рейсы оказались смещены. Борт, следующий в Екатеринбург, задержан на 2,5 часа – планируется вылет в 15:30 вместо 12:50. Самолет в Москву вылетит на четыре часа позже – в 21:10 вместо 17:10.

В ГУ МЧС по Оренбургской области отмечают, что непогода задержится в регионе еще как минимум на день. Так, 2 апреля также прогнозируется туман – преимущественно в центральных и южных районах.