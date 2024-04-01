Спрос на отдых в санаториях Тюменской области снизился на 22%

Спрос на отдых в тюменских санаториях сократился на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные журналистам представил портал бронирования Санатории-России.рф.

При этом в соседней, Свердловской области, санатории наоборот стали популярнее на 8%, в Курганской области — на 10%, а в Челябинской — на 6%, пишет РБК Тюмень.

«Большая часть спроса пришлась на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии», — приводит издание слова члена правления национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева.

Он также отметил, что в числе отдыхающих лидируют люди старше 55 лет. При этом возросло число гостей в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству. А возрастная категория от 45 до 54 лет расположилась на третьем месте.