Туристы из стран Персидского залива стали активнее интересоваться поездками в Россию

По результатам исследования, проведенного Центром стратегических разработок по поручению Минэкономразвития РФ, выяснилось, что туристы из стран Персидского залива проявляют значительный интерес к посещению России.

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В основном, их привлекают высокий уровень кулинарного искусства и разнообразные развлечения в крупных городах. Не менее важными для них являются эксклюзивные мероприятия и услуги. Некоторые из них даже создают списки мест, которые хотели бы посетить, и обмениваются ими между собой.

Тем временем, гости из Ирана предпочитают более приключенческие маршруты, такие как горнолыжные курорты и изучение исторических достопримечательностей. Они предпочитают путешествовать в больших группах или с семьями, часто выбирая пакетные туры. Основными направлениями их путешествий являются Байкал, Эльбрус, Алтай и Мурманск, где они могут насладиться северным сиянием.

Для привлечения туристов из стран Персидского залива необходимо предоставлять высокий уровень сервиса и хорошо продуманные туристические продукты. Также важно учитывать потребность в халяльных ресторанах и местах для молитв, и, конечно же, развивать прямое авиасообщение между странами.

Ранее мы писали, что отдых для россиян станет гораздо доступнее. Также говорилось, что туристический поток в Саудовскую Аравию вырос вдвое.