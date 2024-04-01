Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется 3 апреля

Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля (0+) откроется после зимы 3 апреля. Об этом сообщает нижегородский музей-заповедник в Telegram-канале.

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Нижегородцы и гости города вновь смогут прогуляться по самому длинному среди российских крепостей боевому ходу, протяженность которого составляет 2 км 113 м. Кроме того, в трех башнях (Дмитриевской, Никольской и Ивановской) открыты выставки. Также в Тайницкой и Георгиевской башнях открыты смотровые площадки.

В апреле кремль будет открыт c 10:00 до 19:00, касса в Дмитриевской башне работает до 18:00.

Напомним, 16 марта открылась Северная башня Нижегородского кремля.