Более 1,3 тысячи вологжан получили путевки в санатории в этом году

С начала этого года Отделение Социального фонда по Вологодской области приобрело 1358 санаторно-курортных путевок льготным категориям граждан.

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Вологжане проходят лечение в санаториях региона: «Бодрость», «Новый источник», «Адонис», «Бобровниково», «Каменная гора», а также в санаториях Краснодарского края: «Жемчужина моря», «Анапа». Средняя стоимость путевки составила 35 тысяч рублей. Общая сумма направленных средств превысила 48 миллионов рублей.

Право на получение путевки имеют федеральные льготники — получатели набора социальных услуг. Это граждане с инвалидностью (в том числе дети-инвалиды), участники и инвалиды Великой отечественной войны, ветераны боевых действий и др. Одновременно с путевкой вологжанам предоставляются талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Чтобы получить путевку и талоны, необходимо подать заявление в региональное Отделение Социального фонда. Сделать это можно на портале госуслуг, в МФЦ или любой клиентской службе ОСФР.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение должно подтверждаться медицинской справкой по форме № 070/у (выдается в поликлинике по месту жительства). Профиль санатория определяется в соответствии с рекомендациями лечащего врача и врачебной комиссии.