Вокзал Ростов-Главный в числе лидеров по оказанию помощи маломобильным пассажирам

Услугами сопровождения на крупнейших вокзалах Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в январе – феврале текущего года воспользовались 6500 пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, что на 26% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

© Don24.ru

Лидером по количеству поступивших заявок стал вокзал Краснодар-1 (более 1000). Второе место занял Ростов-Главный (907). Третье – у вокзала Сочи (486).

В пресс-службе также рассказали о специализированных услугах для пассажиров с ограниченными возможностями: предоставление парковочного места, встреча на вокзале, сопровождение, оказание помощи при посадке/высадке в поезда дальнего следования, предоставление технических средств (кресла-коляски, носилки, каталки) для перемещения по вокзалу, перемещение ручной клади и багажа, оформление.