Идеи для трехдневного отпуска в Кавминводах

Вдоволь напиться минералки, погрузиться в атмосферу позапрошлого века и прогуляться по многочисленным терренкурам. Идея для трехдневного отпуска в уютных курортных городках.

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День первый

Отпуск короткий, поэтому выбираем самолет. Билет из Москвы до Минеральных вод и обратно обойдется от 12 900 рублей. Из аэропорта до Кисловодска можно доехать на электричке за 250 рублей, время в пути — 57 минут. Такси тоже есть, но стоить будет дороже.

В Кисловодске большой выбор гостиниц и хостелов. Одним из недорогих отелей в центре города считается «Скала» на улице Солженицына. Сутки стоят от 4453 рублей. Вариант подороже — Green Resort 4, где ночь обойдется от 10 700 рублей.

После заселения в номер стоит прогуляться по Курортному бульвару, познакомиться со старинной архитектурой и увидеть места из фильма «Чебурашка». Следующая по популярности локация — Кисловодский парк, где можно осмотреть древние гроты, навестить таинственного «Хозяина гор» и полюбоваться панорамами. Однако лучший способ увидеть город и горы как на ладони — подъем по канатной дороге.

Любителям музеев рекомендуют заглянуть на «Дачу Шаляпина», в «Малую Третьяковку» — усадьбу художника-передвижника Николая Ярошенко — или в театр-музей «Благодать», где хранятся вещи и фотографии представителей русской эмиграции.

Кисловодск славится и пончиками. Легендарное лакомство можно попробовать в кафе «Снежинка»: тут и со сгущенкой, и с джемом, и, по старой традиции, с сахарной пудрой. Обойдется удовольствие дешевле 100 рублей.

Ужин можно провести также в центре города, например, в ресторане «Комбинат» на Первомайском проспекте, 23. В меню есть все — от традиционных кавказских блюд до европейских новинок. Средний чек — 2000 рублей.

День второй

Электричка из Кисловодска до Пятигорска обойдется в 133 рубля, время в пути — 45 минут. Такси также есть.

В Пятигорске можно расположиться в гостинице, откуда открывается прекрасный вид на Машуковский лес. Сутки в «Затерянном рае у Машука» стоят от 5000 рублей. Более бюджетный вариант — гостиница «Оливия» в паре сотен метров от центра города. Цена — от 2600 рублей за ночь.

Главная звезда курорта — Михаил Лермонтов. В Пятигорске посетите государственный музей-заповедник поэта и место его последней дуэли. Трагическая локация находится на северо-западном склоне горы Машук, до нее можно добраться на общественном транспорте или пешком, прогулявшись среди вековых деревьев.

Недалеко от места дуэли находится одно из самых романтичных мест курорта — «Ворота любви». Местные уверяют: если здесь пожелать найти любовь, то это обязательно сбудется.

В Пятигорске много мест для любителей бодрящего напитка. Например, кофейня с высокими потолками и лепниной Happy coffee на проспекте 40 лет Октября, 87. Изюминка места — балкончик с видом на старинную архитектуру. Средний чек — 500 рублей.

Другая знаменитая кофейня — Гукасова — находится в парке «Цветник». Заведение расположено в старинном здании в стиле модерн, напоминающем большой пароход с кованой палубой. Рядом Лермонтовские ванны и Лермонтовская галерея, где читал стихи Владимир Маяковский, танцевала Айседора Дункан и пел Федор Шаляпин. Неподалеку Театр оперетты, с постройки которого, как утверждают историки, на Кавминводах началась культурная жизнь, а также знаменитая ресторация.

Среди туристов и местных жителей популярна шашлычная «У Володи» на улице 295-й Стрелковой Дивизии, 1а. Сюда можно заглянуть за сытным ужином. Средний чек — 700 рублей.

День третий

Из Пятигорска предлагаем взять такси и отправиться в «Зеленый квартал» в поселке Иноземцево. Парковые аллеи, скамейки с живописным видом, скрытые среди лабиринтов скульптуры и арт-объекты — место подходит для мечтающих отдохнуть вдали от городской суеты. Вечером парк погружается в романтическую атмосферу благодаря необычной подсветке.

Перекусить можно в ресторане «Терраса» или в кафе при батутном городке Sky Park. В теплое время года открыт фуд-корт «Фуршетная поляна» и зона отдыха «Ирисы», где, кстати, продаются цветы из ботанической коллекции. Там же можно купить магниты, кружки и другие сувениры. «Зеленый квартал» расположен на улице Гагарина, 188. Вход — 100 рублей.

Следующая точка, Железноводск, находится в 15 минутах от Иноземцево. Такси обойдется от 400 рублей. Бюджетный вариант размещения — гостевой дом «Эдем» (сутки — от 3400 рублей). Любители люкса могут разместиться в санатории «Плаза СПА», где номер обойдется от 20 000 рублей за ночь.

В Железноводске обязательно прогуляйтесь по Курортному парку и сделайте фото возле визитной карточки города Пушкинской галереи. Рядом с ней есть табличка с QR-кодом, отсканировав который можно скачать аудиогид и сходить с ним на собственную экскурсию.

Другие знаменитые достопримечательности Железноводска — дворец Эмира Бухарского, построенный в 1912 году, Лермонтовский бювет и, конечно, самая длинная на юге России Каскадная лестница. В городе стоит посетить пещеру вечной мерзлоты на горе Развалка и полюбоваться просторами с горы Железной.

После долгой прогулки можно заглянуть в кафе «30-ка» на территории одноименного озера. Более десяти видов кавказского шашлыка здесь дегустируют в теплых беседках с видом на водоем. Средний чек — 1000 рублей. Местные жители также советуют пообедать в первой муниципальной курортной столовой Ставрополья. Она находится в центре Железноводска на улице Ленина, 21. Меню составлено с учетом особенностей лечения болезней органов ЖКТ. Средний чек — 300−500 рублей.

До Минвод из Железноводска добраться на электричке можно только с пересадками, поэтому лучше выбрать такси. Из курортного города до аэропорта путь займет около 20 минут и обойдется от 450 рублей. Главное, не забудьте закупиться сувенирами. Обязательными среди туристов считаются кружка-бюветница, косметика с тамбуканской грязью и мед. Более изысканным памятным подарком станет кисловодский фарфор. Большинство сувениров продается почти во всех лавках курортов.