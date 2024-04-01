Как избежать обмана во время отдыха на курортах Краснодарского края

Стало известно о пяти мошеннических схемах на курортах Краснодарского края.

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Отдыхая в других странах, люди часто стараются получить максимальное удовольствие от поездки, попробовать новые виды развлечений и не жалеют денег на интересные впечатления. К сожалению, иногда местные жители пытаются воспользоваться этим стремлением, используя различные хитрости и обманные приемы.

Вот пять наиболее распространенных способов их действий:

Фотосессии с животными: Предложение сфотографироваться с местными животными является одним из наиболее распространенных обманных ходов. Фотографы утверждают, что можно просто погладить животное, пока они делают несколько снимков. Однако затем требуют переплатить за фотографии по завышенным ценам.

Продажа местных продуктов: На улицах курортных городов часто можно встретить продажу местной продукции, такой как вино, мед, сыр и варенье. Продавцы приглашают на дегустацию, но после покупки туристы часто обнаруживают, что товар не соответствует заявленному качеству.

Временные татуировки хной: На пляжах часто предлагается услуга временных татуировок хной. Сначала за работу просят небольшую сумму, но затем выясняется, что цена указана за квадратный сантиметр, что делает окончательную стоимость гораздо выше.

Сувениры низкого качества: Несмотря на то, что на прилавках можно найти привлекательные сувениры, часто оказывается, что они низкого качества и не соответствуют заявленным характеристикам.

Манипуляции с весами при покупке: При покупке товаров на рынках или на пляжах туристам могут предложить нечестные условия, например, манипулировать весами, чтобы заставить покупателей переплатить.

Эти способы обмана могут подорвать доверие туристов и негативно повлиять на их впечатления от поездки. Ранее россиянка рассказала, как можно экономить на путешествиях.