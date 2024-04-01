Аэропорт Челябинска сменил расписание на летнее

Аэропорт Челябинска перешел на весенне-летний сезон навигации. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска имени Игоря Курчатова.

В летнем расписании международного аэропорта Баландино сохранятся традиционные и самые востребованные направления, а также будет открыто несколько южных. Так, будут осуществляться рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Что касается новых, речь идет о Сочи, Минеральных Водах и Махачкале.

Кроме того в расписании будут рейсы между регионами, включая Новосибирск, Красноярск, Казань, Волгоград, Норильск, Нижневартовск, Самару, Новый Уренгой, Нижний Новгород, Сургут и Ханты-Мансийск, а также в Калининград.