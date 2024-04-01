Курортный сбор начали взимать в Петербурге

Санкт-Петербург стал платным для туристов. С 1 апреля гости города за каждый день пребывания в нем будут платить по 100 рублей, передает корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе.

Даниил Алексеев приехал из Уфы на неделю, чтобы насладиться весенним Петербургом, и стал одним из первых, кто попал под действие нового закона. Семь дней обойдутся ему в лишние 700 рублей. Из города путешественник уедет 1 апреля, но необходимость заплатить сбор будет совсем не первоапрельской шуткой.

«Я уже знаю, что в других субъектах Российской Федерации введен курортный сбор. Например, в Краснодарском и Ставропольском крае. Когда я готовился к поездке, я заранее об этом знал. Мне лично эти 100 рублей не сильно жалко, потому что суммарно от моей поездки не выделяются большие огромные деньги», – рассказал турист Даниил Алексеев.

Взимать сбор будут прямо в отелях. Сотрудники готовились: учились работать с новыми программами по учету туристов. Пока многие думают, как преподнести гостям новость о сборе.

«Это непосредственно работа по взаимодействию с гостями: внедряем ли мы какие-то новые скрипты по объяснению нашим дорогим гостям, для чего курортный сбор нужен, какие действия предпринимаем для защиты персональных данных», – рассказал операционный менеджер отеля Сергей Вербицкий.

Теперь, кроме паспорта, на ресепшене потребуется подписывать согласие на обработку персональных данных. Если обычные гостиницы не боятся оттока посетителей, то в апарт-отелях на нововведение смотрят с опаской.

«У нас доля тех, кто проживает шесть-семь месяцев. С этим будут, возможно, сложности. Потому что гости не будут понимать, за что они платят», – поделился генеральный директор компании жилой и коммерческой недвижимости Евгения Мироненко.

Уже определено, на что пойдут деньги туристов. До конца года планируют собрать 300 миллионов рублей. Их направят на реставрацию триумфальной арки, которая встречает гостей города на Пулковским шоссе, а также на благоустройство двух пляжей.

«Еще не собранные средства курортного сбора авансированы бюджетом Санкт-Петербурга. Они заложены в бюджете этого года, и работы уже начались», – рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

За отказ от уплаты предусмотрен штраф – три тысячи рублей. Все льготные группы граждан от сбора освобождены.