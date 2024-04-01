Пассажирам будут платить за задержку авиарейсов с 1 апреля

Изменения в Воздушный Кодекс РФ вступили в силу сегодня, сообщает ИА DEITA.RU.

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Авиакомпании обязали выплачивать пассажирам компенсации за каждый час задержки авиарейса. Оплата составит 100 рублей в час. Изменения закреплены в соответствующем кодексе.

При этом как и раньше, максимальная стоимость возмещения не может превышать половину стоимости авиабилета. Ранее норма была несколько иной - за просрочку доставки пассажира или багажа авиакомпания должна была заплатить штраф в размере 25% от установленного МРОТ за каждый час просрочки.

Для получения компенсации от перевозчика пассажиру необходимо в письменной форме предоставить заявление на имя авиакомпании. Далее компания запрашивает у пассажира данные карты и возвращает деньги.

ТАСС поясняет, что под данную меру не подходят рейсы, которые задерживаются в связи с погодными условиями в аэропортах вылета или прилета. Также не выплатят компенсацию, если борт задерживается с вылетом из-за проблем с безопасностью.

Эксперты "Авиа.ру" отмечают, что такая мера вряд ли будет сильно востребован. Зачастую крупные компании возвращают средства в большем объеме и кроме того, предоставляют проживание и питание.