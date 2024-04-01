Киров признали лучшим городом для семейного отдыха и туризма

В Воронеже прошел конкурс «Туристические города», победителем которого признали Киров. Он занял первое место в номинации «Город семейного отдыха и туризма». Всего в конкурсе участвовали 64 города, представляющие 42 регионы страны.

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Оценивали конкурсантов ведущие российские эксперты, представляющие сферу туризма и индустрии гостеприимства. Также членами жюри стали представители корпораций развития, дизайнеры, журналисты.

В результате победу присудили Кирову, который в этом году отмечает свое 650-летие. Также лауреатами номинации стали Анапа, Евпатория, Череповец.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов провел совещание по вопросам строительства общеобразовательных школ в областном центре.