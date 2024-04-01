Авиакомпания Utair начала выполнять прямые рейсы из Иркутска в Усть-Кут

Авиакомпания Utair с 1 апреля начала выполнять полеты между Иркутском и Усть-Кутом (Иркутская область). Они будут осуществляться ежедневно, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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"Усть-Кут - важный аэропорт региона, через него осуществляется доставка пассажиров и грузов, в том числе для предприятий нефтегазового комплекса. Регулярное авиасообщение между Иркутском и Усть-Кутом на современных комфортабельных самолетах значительно улучшит транспортную доступность региона. Рейсы будут выполняться круглогодично", - приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании "Ютэйр" Андрея Мартиросова.

Вылет из Усть-Кута планируется в 09:05 (04:05 мск), из Иркутска - в 13:40 (09:40 мск). Время в пути - 1 час 15 минут. Перевозить пассажиров будут современные самолеты ATR 72-500 вместимостью 70 человек.

В свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что Усть-Кут - это один из крупнейших местных аэропортов Иркутской области, его пассажиропоток ежегодно растет и сейчас превышает 100 тыс. человек.

"Запуск современного самолета на маршруте Иркутск - Усть-Кут позволит пассажирам летать в более комфортных условиях. Правительство Иркутской области и авиакомпания "Ютэйр", которая является собственником аэропорта, заключили соглашение о совместной работе по развитию аэропортового комплекса", - отметил Кобзев.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний".