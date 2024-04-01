В Оренбуржье программа социального туризма для многодетных семей стала круглогодичной

В Оренбургской области в 2023 году более двух тысяч человек приняли участие в программе социального туризма. Об этом сообщили в правительстве области.

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Программа социального туризма разработана для многодетных семей Оренбуржья, в которых воспитываются 6 и более детей. Она реализуется в области уже три года. Раньше туристические мероприятия проходили с мая по октябрь, но в 2024 году программа стала круглогодичной.

Дети вместе с родителями посещают музеи, заповедники, выставки, исторические объекты, а также библиотеки и храмы.

Для участия в программе «Социальный туризм семей с детьми» нужно подать заявку в комплексных центрах социального обслуживания населения.