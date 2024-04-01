Пассажиров рейса Иркутск — Владивосток высадили из самолета из-за «первоапрельской» шутки

Пассажиров рейса, следующего из Иркутска во Владивосток, были вынуждены покинуть самолет - их высадили - из-за недоразумения, связанного со шуткой о бомбе.

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Как пишет Telegram-канал Amur Mash, 34-летний мужчина решил пошутить первого апреля, начав шуметь еще при посадке и игнорируя просьбы бортпроводников. Затем он заявил, что в его сумке находится взрывчатка, что вынудило задержать полет. По аудиозаписям от пассажиров стало ясно, что командир Superjet 100 объявил о необходимости повторного осмотра багажа и ручной клади.

Самолет с 93 пассажирами на борту вылетел с задержкой на несколько часов. Юморист, который вызвал этот инцидент, был задержан полицией.

Ранее "СП" писала, что самолет Ан-26, вылетавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.