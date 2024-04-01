Стало известно, куда пойдут деньги с курортного сбора в Петербурге

Деньги, вырученные с курортного сбора в Санкт-Петербурге, могут пойти на обустройство территорий и поддерживающий ремонт, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что для серьезных инвестиций этих средств не хватит.

© РИА НОВОСТИ

Какие «баснословные» доходы с этого получат, сказать несложно. В Кисловодске, например, хвалятся, что отремонтировали дорожки — эти средства тратят на курортную инфраструктуру. <...> Для серьезных инвестиций эти средства не подойдут. Они только на поддерживающий ремонт, обустройство, то есть достаточно ограниченны, — пояснил Барзыкин.

Куда тратить вырученные средства, решают законодательные органы региона, где действует курортный сбор. Барзыкин отметил, что сейчас такая практика есть в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях и в Крыму. Санкт-Петербург стал участником эксперимента с 1 апреля. Пока, по словам эксперта, регионы положительно оценивают этот опыт и не отказываются от него.

А как оценивают туристы, это надо спросить у них: кто-то не обращает на это внимания — там, где это синхронизировано с обустройством. Допустим, в Сочи это заметно, думаю, и в Санкт-Петербурге это будет происходить. Наверное, будут и недовольные этим, — заключил Барзыкин.

Ранее стало известно, что в Магаданской области предложили ввести курортный сбор для туристов. В правительстве региона со ссылкой на Министерство культуры и туризма сообщили, что вырученные деньги будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и создание положительного имиджа.