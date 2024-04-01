Кубань, Крым и Севастополь планируют легализовать порядка 16,5 тыс. гостевых домов

Мероприятия по легализации гостевых домов в экспериментальном порядке начинаются 1 апреля в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Власти этих регионов планируют вывести в правовое поле работу порядка 16,5 тыс. таких объектов.

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"Новый закон позволит собственникам гостевых домов выйти из так называемой серой зоны туристического рынка, что, безусловно, повысит уровень сервиса. Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в Краснодарском крае позволит, по оценочным расчетам, легализовать порядка 4 тыс. таких объектов, которые подпадают под критерии закона. Будем подходить к вопросу адресно. Совместно с муниципальными образованиями планируем проводить информационно-разъяснительные мероприятия по включению объектов в реестр", - сообщили ТАСС в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Наибольшее количество гостевых домов, которые сейчас фактически работают в теневом секторе туристического бизнеса, расположены в Крыму. Как сообщил ТАСС председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, только по официальным данным, это порядка 12 тыс. объектов, в основном - семейные гостевые дома. Сами отельеры в Крыму видят большие перспективы, которые откроются после легализации у такого бизнеса в части возможности пользования преференциями от государства. Среди них Маковей отметил возможности льготного кредитования в сфере туризма, участия в программе кешбэка.

На втором месте по прогнозируемым объемам легализации гостевых домов на Юге России - Краснодарский край. Сейчас здесь официально работают более 10 тыс. гостиниц и отелей различных категорий, 3 тыс. из них уже прошли классификацию. Вывод гостевых домов из теневого бизнеса позволит на 40% увеличить количество работающих на законных основаниях средств размещения отдыхающих.

В Севастополе местные власти за время эксперимента планируют легализовать около 400 гостевых домов, сообщили ТАСС в управлении туризма города.

Об эксперименте

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Законопроектом предлагается считать гостевым домом индивидуальный жилой дом (его часть), в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг.

Согласно документу, гостевые дома должны обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Для внесения в этот перечень гостевой дом должен отвечать ряду требований. Так, в нем должно быть не более 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать 1 тыс. кв. м. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.

Минэкономразвития РФ также предложило в перспективе включить в этот эксперимент Республику Алтай, Алтайский край, Дагестан и Калининградскую область.