Кубань, Крым и Севастополь планируют легализовать порядка 16,5 тыс. гостевых домов
Мероприятия по легализации гостевых домов в экспериментальном порядке начинаются 1 апреля в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Власти этих регионов планируют вывести в правовое поле работу порядка 16,5 тыс. таких объектов.
"Новый закон позволит собственникам гостевых домов выйти из так называемой серой зоны туристического рынка, что, безусловно, повысит уровень сервиса. Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в Краснодарском крае позволит, по оценочным расчетам, легализовать порядка 4 тыс. таких объектов, которые подпадают под критерии закона. Будем подходить к вопросу адресно. Совместно с муниципальными образованиями планируем проводить информационно-разъяснительные мероприятия по включению объектов в реестр", - сообщили ТАСС в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Наибольшее количество гостевых домов, которые сейчас фактически работают в теневом секторе туристического бизнеса, расположены в Крыму. Как сообщил ТАСС председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, только по официальным данным, это порядка 12 тыс. объектов, в основном - семейные гостевые дома. Сами отельеры в Крыму видят большие перспективы, которые откроются после легализации у такого бизнеса в части возможности пользования преференциями от государства. Среди них Маковей отметил возможности льготного кредитования в сфере туризма, участия в программе кешбэка.
На втором месте по прогнозируемым объемам легализации гостевых домов на Юге России - Краснодарский край. Сейчас здесь официально работают более 10 тыс. гостиниц и отелей различных категорий, 3 тыс. из них уже прошли классификацию. Вывод гостевых домов из теневого бизнеса позволит на 40% увеличить количество работающих на законных основаниях средств размещения отдыхающих.
В Севастополе местные власти за время эксперимента планируют легализовать около 400 гостевых домов, сообщили ТАСС в управлении туризма города.
Об эксперименте
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Законопроектом предлагается считать гостевым домом индивидуальный жилой дом (его часть), в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг.
Согласно документу, гостевые дома должны обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Для внесения в этот перечень гостевой дом должен отвечать ряду требований. Так, в нем должно быть не более 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать 1 тыс. кв. м. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.
Минэкономразвития РФ также предложило в перспективе включить в этот эксперимент Республику Алтай, Алтайский край, Дагестан и Калининградскую область.