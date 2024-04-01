Часть объектов курорта «Роза хутор» с 1 апреля завершает работу в текущем сезоне

Несколько канатных дорог и объектов курорта "Роза хутор" с 1 апреля завершают работу в текущем горнолыжном сезоне. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"С 1 апреля доступны для катания: Южный сектор, Северный сектор. Роза Стадион завершил свою работу в этом сезоне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будут закрыты Сектор обер хутор, канатные дороги "Волчья скала", "Дриада", "Дафна", "Стрела", "Тундра".

В Сочи работают три горнолыжных курорта "Красная Поляна", "Роза хутор" и "Газпром поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году он принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих.