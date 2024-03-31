В Петербурге начнут взимать курортный сбор. Кто и сколько будет платить

Такой закон в июне 2023 года подписал губернатор города Александр Беглов. И документ уже действует — с 1 октября 2023-го. Но раньше была лишь подготовка, деньги не брали. Теперь же налог на туристов в Северной столице заработает в полную меру.

© Секрет Фирмы

Рассказываем, кто, сколько и как будет платить.

Что такое курортный сбор

Курортный сбор — это фиксированная плата за пользование курортной инфраструктурой. Впервые сбор ввели в качестве эксперимента в 2018 году в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Собранные средства поступают в региональные бюджеты и должны идти на улучшение курортной инфраструктуры.

При этом платить приходится не только путешественникам, а также, например, тем, кто приехал по работе.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге

С 1 апреля 2024 года путешественник при заселении в отель, хостел или апарт-отель дольше чем на 24 часа помимо платы за проживание должен заплатить курортный сбор. Он составляет 100 рублей за каждые сутки. Первый день не оплачивается, сообщила администрация Санкт-Петербурга.

Кто не должен платить курортный сбор

Есть 21 льготная категория, которая освобождается от оплаты курортного сбора. Например:

ветераны;

инвалиды 1-2 групп;

студенты вузов Санкт‑Петербурга;

члены многодетных семей;

больные туберкулёзом.

Для этого нужно предоставить оригинал подтверждающего льготу документа или его заверенную копию.

Освобождаются ли от курортного сбора жители Петербурга

Если регистрация постоянная, то да. Если временная по месту пребывания — нет.

Можно ли не платить курортный сбор

В принципе да. В этом случае в отеле постояльцу нужно будет заполнить заявление об отказе. Но за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Сотрудники в течение суток сообщат об этом в комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Но в отель гостя заселят в любом случае.

Жара, а потом резкий спад. Какая погода ждёт москвичей в первую неделю апреля

С апреля некоторых россиян ждёт повышение зарплат и пенсий. Кто станет богаче?