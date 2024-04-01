АвтоВАЗ запустил фирменную программу промышленного туризма: на начальном этапе проекта флагман российского автопрома рассчитывает каждую неделю принимать по одной группе туристов. Притом программа посещения заявлена крайне насыщенной! Редакция Quto выяснила подробности, а также узнала, какие российские автозаводы тоже готовы принять гостей.

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АвтоВАЗ, город Тольятти

В рамках созданной автогигантом программы промышленного туризма гости автогиганта смогут посетить музей предприятия, после чего затем изучить главные «точки притяжения» — прессовое производство, линию сварки кузовов, а также линии сварки и сборки автомобилей (это будут «Гранты» или «Весты»).

Изюминкой должно стать тестирование покинувших конвейер автомобилей: гостям предстоит самостоятельно подтвердить их высокое качество. Программа завершается посещением балкона заводоуправления — это здание из-за цвета часто называют «изолентой», откуда открывается панорама автограда.

© КамАЗ

КамАЗ, город Набережные Челны

Как плавится металл, как штампуются детали, как собираются автомобили и как проектируются машины будущего — всё это КамАЗ готов показать всем желающим. Главное условие — это воспользоваться услугами одного из трёх туристических агентств, с которыми производитель грузовиков заключил соответствующие договоры.

Турагентства заранее формируют небольшие группы по 10-20 человек, которые организованно завозятся на территорию предприятия. Там гости проводят от 60 до 90 минут, осматривая производства, конвейеры и экспозиции музеев. Именно музеев — их внутри завода сразу шесть!

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ГАЗ, город Нижний Новгород

Горьковский автозавод временно приостановил программу промышленного туризма... Но можно самостоятельно посетить известную по советским фотокарточкам главную проходную, где сфотографироваться возле стоящего на высоком постаменте грузовика ГАЗ-АА, легендарной «Полуторки».

И, конечно, нужно посетить заводской музей, открывшийся после большой реконструкции — обновление длилось 2 года и стоило 500 миллионов рублей. Экспозиция стала трёхэтажной (плюс один этаж), а количество экспоонируемых автомобилей увеличилось до 41 штуки: прежде машин было ровно 30.

© МАЗ «Москвич»

«Москвич», город Москва

Осенью прошлого года столичный автозавод «Москвич» по многочисленным заявкам публики также запустил туристическую программу. Желающие попасть на столичный конвейер тогда разобрали места за первые пять минут! И сейчас туром, на который можно записаться на сайте марки, публика интересуется не менее активно.

При этом попасть на экскурсию на «Москвич» может любой желающий старше 12 лет. Правда, мероприятия проводятся нечасто, а количество мест ограничено — всего 15 человек. В течение 60 минут пришедшей публике рассказывают историю предприятия, а также показывают процесс сборки автомобилей.

УАЗ готов показать только заводской музей. Его, кстати, правильнее назвать «внутризаводским», так как экспозиция расположена на территории самого автозавода. Простому человеку путь сюда заказан: увидеть редкие «уазики» могут лишь члены организованных групп из 15-20 человек.

Да, сам автозавод давно прекратил своё существование... Но на Сокольническом валу есть небольшой музей, где можно увидеть легендарную технику марок АМО, ЗИС и ЗИЛ. Никаких дополнительных условий, никаких предварительных записей и даже никаких денег — экспозция открывает свои двери совершенно бесплатно.