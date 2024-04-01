В Госдуме рассказали, что еще 25 регионов хотят ввести курортный сбор

Около 25 регионов подали заявку на участие в эксперименте с введением курортного сбора в этом году. Об этом «Звезде» рассказал председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

По его словам, в число таких регионов входят все республики Кавказа, Алтай, Карелия, Бурятия, Калининградская область.

«Раньше была схема, что все деньги уходят в центр, а потом распределяются по муниципалитетам. Идея курортного сбора в том, чтобы эти деньги оставались в конкретном муниципалитете... Их нельзя потратить ни на что другое, кроме как на туристическую инфраструктуру. Это небольшие косметические изменения: лестницы, пандусы, фонтаны, украшения, лавочки», - рассказал Тарбаев.

Курортный сбор был введен в России в качестве эксперимента три года назад и зарекомендовал себя, в частности, в Ставропольском крае, где за 2023 год удалось собрать около миллиарда рублей. Средняя сумма курортного сбора - от 10 до 50 рублей на человека в сутки.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге вводится курортный сбор в размере 100 рублей за сутки с совершеннолетнего. Взимать эти деньги с туристов гостиницы, апарт-отели, хостелы. По словам Тарбаева, для такого крупного города сумма чуть больше, чем по регионам, допустима.

«Люди, которые работают, должны чувствовать эффект от туристического потока, бороться за него и понимать свою выгоду», - отметил Тарбаев.

Он пояснил, что в Санкт-Петербурге районы испытывают большой износ как людских ресурсов (полиции, скорой помощи), так и самой инфраструктуры, которой пользуются как местные жители, как и туристы. Тем самым идет двойной и даже тройной расход ресурсов.