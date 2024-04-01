Россияне недовольны отдыхом в Кисловодске

Некоторые российские туристы, побывавшие в Кисловодске, хвалят прекрасные городские парки, восхищаются гостеприимством местных жителей, указывают на интересный досуг. Однако многие питают к знаменитому туристическому направлению не самые теплые чувства. Своими негативными впечатлениями путешественники поделились в «Тинькофф Журнале».

«В Кисловодске все как в середине 1980-х: старые здания и дороги, никакого сервиса. Красиво только в районе Курортного бульвара и в национальном парке. Во всем остальном это неухоженный, забытый властями город», – рассказал один из туристов.

Также одна из путешественниц поведала, что многое зависит от настроя, с которым отправляешься в Кисловодск. Она написала, что старалась увидеть позитив, но отметила, что «цены немаленькие, продавцы на рынке обманывают, на экскурсии по горам возят на маленьких автобусах, в них укачивает».

А вот туристка Анна Ендукаева призналась, что осталась в восторге после поездки в Кисловодск. Женщина отметила, что в городе «красивые аллеи, фонтаны, мостики и великолепные клумбы». Позитивно оценивает курорт и турист Владимир Ефимов, который посещает город уже десять лет. Он отметил гостеприимство местных жителей, которые всегда идут навстречу, а также питание на любой кошелек, передает journal.tinkoff.ru.