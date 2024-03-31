Россиянин описал поездку в Кисловодск фразой «все как в середине 1980-х»

Российские туристы побывали в Кисловодске и рассказали о разочаровавших их моментах. Своими впечатлениями они поделились с «Тинькофф Журналом».

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Путешественник обратил внимание на плохую инфраструктуру в городе.

«В Кисловодске все как в середине 1980-х: старые здания и дороги, никакого сервиса. Красиво только в районе Курортного бульвара и в национальном парке. Во всем остальном это неухоженный, забытый властями город», — такими фразами описал он свой опыт.

Другой россиянин, Александр, признался, что был на Кавказе во время новогодних каникул.

«Природа и горы — красота. Цены и сервис — ужасные. Как в Анапе в 1990-е. Ничего не меняется. Дороги в Кисловодске отвратительные. На каждом шагу местные разводилы», — пожаловался он.

Автор отзыва добавил, что за девять дней поездки на двоих он заплатил 90 тысяч рублей, отметив, что отдых был «без изысков».

На других собеседников издания Кисловодск произвел более приятное впечатление. Так, россиянин Владимир отметил, что этот город гостеприимный, красивый, зеленый и ухоженный, а местные жители — добродушные и всегда идут навстречу. Турист по имени Иван похвалил местную еду на рынке и в заведениях.