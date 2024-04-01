Топ-6 таинственных мест в России

В России и за её пределами.

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«В России и за её пределами немало мест, окружённых мистикой, легендами и преданиями. Всё, что невозможно объяснить, издревле пугало человека, но одновременно и невероятно притягивало. Тем, кто ищет острых ощущений, подсказываю несколько адресов и зданий, фасады которых скрывают нечто таинственное, загадочное и непознанное».

Родовое проклятье обитателей Юсуповского дворца

Один из самых роскошных дворцов парадного Петербурга, Юсуповский – ещё и один из самых мрачных. Слава Юсуповых гремела далеко за пределами Северной столицы, но парадоксальным образом в наши дни княжескую фамилию чаще вспоминают в связи с трагическими событиями.

Поговаривают, что на род Юсуповых наложено проклятье: в каждом поколении только одному из наследников будет дано повзрослеть и умереть в преклонном возрасте – остальные погибнут в юности. Ну а история убийства Григория Распутина во дворце на Мойке и вовсе до сих пор вызывает немало вопросов и тихих споров. Особняк Юсуповых – место без преувеличения уникальное.

Роскошное убранство и великолепные интерьеры пытаются отвлечь внимание от разлитой в воздухе тревоги, но получается далеко не всегда – и на выходе из дворца хочется просто постоять в тишине и сделать несколько глубоких вдохов.

«Призрак оперы» в ижевском театре

У легендарного парижского театра из готического романа Гастона Леру есть сюжетный «близнец» в Ижевске. По легенде Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики был построен в «нехорошем» месте – там, где в древности совершались жертвоприношения. Это объясняет частые происшествия в театре – чаще вполне бытовые, но иногда – трагические.

Среди ижевских театралов популярна история о молодой актрисе, которой очень не везло с ролями. И когда шанс выйти на сцену в главной роли наконец-то выпал, произошло обрушение декораций. Дебютантка погибла, так и не услышав аплодисментов. А в коридорах театра бродит её призрак, добавляя драматичным постановкам каплю мрачной торжественности.

Особняк Пиковой дамы на Малой Морской

Где ещё сосредоточено так много блистательных и таинственных особняков, как в Петербурге? На одной из его центральных улиц, Малой Морской, пару веков назад проживала и княгиня Наталья Петровна Голицына, вдохновившая Пушкина на создание образа Пиковой дамы. Именно она подсказала своему внуку, дружившему с Пушкиным, сюжет мистической повести – а может, и легендарную комбинацию «тройка, семёрка, туз».

Впрочем, выигрышной она оказалась скорее для самого автора, на которого после публикации свалилась очередная волна восхищения. Графиня же дожила в доме на Малой Морской до весьма преклонных лет, после чего он был передан сначала графу Чернышеву, а после революции – под нужды Красного Креста.

Сейчас здесь расположена городская поликлиника. Но при желании можно разглядеть и филенчатые двери, и каминное зеркало, и даже винтовую лестницу, по которой Германн покидал особняк после свидания с Лизой.

Призрак вождя: дача Сталина на озере Рица

На фоне многочисленных номенклатурных резиденций дача Сталина на Рице выглядит непривычно сдержанно и скромно: всего два этажа, дерево, сдавленный воздух с налётом затхлости и ощущение давно покинутого жилья.

Но генсек эту дачу любил, бывал здесь довольно часто и, если верить слухам, до сих пор заглядывает по ночам – иначе как объяснить скрип половиц и странные тени на лестнице?

После смерти Сталина абхазская дача приглянулась «первой леди» Раисе Максимовне Горбачёвой, однако жить она здесь не смогла – постоянно чувствовала необъяснимую тревогу и слышала таинственные шаги. Да и в 90-е строение уцелело лишь чудом – это ли не знак, что дача находится под необъяснимой надёжной «охраной»?

Тени Дома на набережной

Задуманный как модель светлого коммунистического будущего Дом на набережной долгое время считался самым желанным московским адресом – до тех пор, пока не стал самым пугающим. Советская власть быстро создавала новых героев, но также легко их и уничтожала. И поздние 30-е стали ассоциироваться с Домом на набережной столь же прочно, как с лагерями и ссылками.

В одном здании, под одной крышей жили жертвы и их палачи, готовые в любой момент поменяться ролями. Над домом повисла звенящая тишина: боялись доносов. А о том, что происходило в подвалах Дома на набережной, становилось известно из городских легенд. И становится до сих пор: даже сегодня регулярно всплывают новые и новые факты об «узниках» легендарного дома.

Аул-призрак Гамсутль

Село Гамсутль в Дагестане считается одним из древнейших поселений на территории России. И ещё 50 лет назад здесь кипела жизнь: жили люди, работали магазины и больницы, заезжал передвижной кинотеатр. Всё это происходило на фоне высокогорных пейзажей и старинных каменных построек, буквально у самых облаков.

Но в середине XX века село было оставлено. С тех пор Гамсутль окружают не только горы, но и множество легенд и домыслов, среди которых встречаются и откровенно фантастические. Впрочем, больше к этому располагают не столько исторические или мифологические факты, а сама атмосфера забытия и забвения.