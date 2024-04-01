Назван самый солнечный город России

Звание самого солнечного города России завоевал Владивосток. Солнце посещало столицу Приморья в 2023 году 190 раз.

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Второе место в рейтинге по версии Гидрометцентра России заняла столица Бурятии. В Улан-Удэ солнечные дни наблюдались в течение 2023 года 117 раз. Всего на день отстала от Бурятии Кубань.

В Краснодаре солнце светило в 2023 году 116 дней. Один день уступила Бурятии Башкирия – 115 солнечных дней в Уфе. Далее с большим отрывом следует Омск - 57 дней.

Уточняется, что большинство городов с солнечными днями расположено на юге Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Две столицы не вошли даже в топ-10. Так, Петербург с его 30-ю солнечными днями оказался где-то ближе к концу второй десятки.